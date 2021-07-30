«Лямбда»-штамм коронавируса научился обходить иммунитет

Возникший в Перу штамм коронавируса "лямбда" способен обходить иммунитет, сообщили японские ученые. Штамм также обладает повышенной заразностью и сейчас распространен в более чем 30 странах мира, в основном - в Южной Америке. Для нейтрализации этой мутации коронавируса требуется в полтора раза больше антител, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Штамм коронавируса Sars-CoV-2 "лямбда" обладает повышенной устойчивостью к иммунитету человека и более заразен. Об этом в препринте исследования сообщили несколько японских молекулярных биологов во главе с доцентом Токийского университета Кеем Сато, передает ресурс bioRxiv.

"Нам удалось показать, что мутации, характерные для этой вариации SARS-CoV-2, защищают вирус от действия антител и делают при этом его более заразным", - говорится в тексте.

Сейчас "лямбда"-штамм активно распространяется в Южной Америке. Откуда он появился - пока неизвестно, но возник он летом 2020 года. До начала распространения индийского штамма "дельта" именно "лямбда"-штамм был самым "популярным" в Перу, на него же приходилось до трети новых заражений в Чили и Аргентине.

В геноме штамма "лямбда", предположительно, присутствует сразу восемь мутаций. Он умеет столь же активно заражать клетки, как и индийский штамм, значительно превосходя британский, южноафриканский и китайский варианты коронавируса.

В ходе опытов исследователи из Японии выяснили, что повышенная заразность "лямбды" связана с изменением характера сцепления коронавируса с клеточным рецептором ACE2.

При этом для нейтрализации штамма требуется примерно в полтора раза больше антител, чем для других вариаций. Это связано с удалением существенной части генома коронавируса, изменением кодирования региона оболочки вируса, куда крепится S-белок, отвечающий за его проникновение в клетку тела.

В тексте указывается, что данная мутация уникальна - ранее она не встречалась ни у одного из описанных штаммов.