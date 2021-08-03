https://news.day.az/medicine/1366588.html Инфекционист назвал условие для защиты от постковидного синдрома
Инфекционист назвал условие для защиты от постковидного синдрома
Чтобы защититься от постковидного синдрома, необходима вакцинация. Такое условие назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Тимакова, анализ ситуации показывает, что те, кто прошел вакцинацию, не попадают в реабилитационные центры, даже если заразились после прививки от коронавируса.
"То есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома", - заключил он.
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