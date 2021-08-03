Инфекционист назвал условие для защиты от постковидного синдрома

Чтобы защититься от постковидного синдрома, необходима вакцинация. Такое условие назвал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Тимакова, анализ ситуации показывает, что те, кто прошел вакцинацию, не попадают в реабилитационные центры, даже если заразились после прививки от коронавируса.

"То есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома", - заключил он.