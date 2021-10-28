Медики нашли стопроцентный способ не заразиться коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, как гарантированно можно защитить себя от заражения коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам специалиста, предотвратить заражение можно благодаря вакцинации "Спутником V", а также последующей ревакцинации назальным препаратом.

Гинцбург уточнил, что в таком случае иммунитет будет стерильным, хотя это надо будет еще изучать во время клинических испытаний.

Что касается назальной вакцины, она поможет создать барьер для проникновения вируса в организм человека. Эксперт объяснил, что у человека сформируется защита на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.