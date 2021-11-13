Сообщение о мутациях новорожденных из-за вакцин оказалось недостоверным

Сообщение о том, что младенцы вакцинированных матерей во время пандемии коронавируса рождаются с мутациями, а в США их признают "трансчеловеками", оказалось недостоверным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, первоисточником этой информации стали видеозаписи сообщества "ВКонтакте" "Метаморфозы сознания". 27 сентября группа добавила ролик из TikTok, в котором показан новорожденный с вытянутым черепом и черными глазами, самостоятельно держащий голову. В описании к видео утверждается, что это побочные эффекты коронавируса, а американский суд признал новорожденных от вакцинированных матерей "трансчеловеками".

Сообщество использовало видео из TikTok-аккаунта пользовательницы с ником larasaadeddine1. Младенца она называет "дитя пандемии".

При этом на ее аккаунте есть видео, выложенное в декабре 2020 года, в котором она рассказывает о ходе своей беременности уже после рождения двух близнецов. Это указывает на то, что женщина забеременела до пиковой стадии пандемии коронавируса и не могла пройти вакцинацию в период беременности или до зачатия.

Хэштег #pandemicbaby (#дитяпандемии) получил широкое распространение в TikTok. Пользователи сопровождают им видео со своими детьми, у которых якобы возникли проблемы со здоровьем из-за вакцинации или коронавируса. К примеру, такие видео опубликованы в аккаунтах mamahouli, sonyased5, therossfamily3 и многих других.

Родители, публикующие видео, не приводят задокументированных доказательств, как связаны особенности внешности младенцев с пандемией или вакцинацией. На дальнейших видео аккаунта larasaadeddine1 видно, что ее дети растут здоровыми. Кроме того, мать признала, что хэштег #pandemicbaby был шуткой и что она не делала вакцину во время беременности.

Информация о том, что новорожденных признают "транслюдьми", не подтвердилась, похожих постановлений не нашлось ни у одного суда в США.

Эффекты "вытянутой головы" и "черных глаз" являются распространенными у новорожденных. Асимметрия черепа проявляется у младенцев из-за того, что костные ткани головы не сформированы. После прохождения родового канала голова младенца может частично деформироваться, однако эффект проходит спустя несколько дней или недель, после формирования черепных костей.

"Черные глаза" - это иллюзия, возникающая из-за опухших век у новорожденных. Они закрывают белки глаз, благодаря чему у младенцев виден только зрачок.