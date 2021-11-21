Эпидемиолог рассказал о связи между числом антител и иммунитетом от коронавируса

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что защищенность от COVID-19 не зависит от количества антител в организме. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эпидемиолога, количество антител было избрано в качестве одного из критериев для получения QR-кода как некий усредненный показатель. При этом, по его словам, в действительности на иммунитет влияет не только число антител, но и другие факторы.

"На самом деле нет прямой связи между количеством антител и защитой от коронавируса. Здесь более сложный клеточный иммунитет подключается. Но вот выбрали такой усреднённый показатель, который берут за основу предоставления кодов", - отметил эпидемиолог.