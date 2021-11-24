https://news.day.az/medicine/1406929.html Известный врач заявил об отсутствии значимых прорывов в исследовании коронавируса в мире
Известный врач заявил об отсутствии значимых прорывов в исследовании коронавируса в мире
Существенных прорывов в исследовании коронавируса в мире нет.
Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбургб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие", - пояснил он.
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