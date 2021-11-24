Известный врач заявил об отсутствии значимых прорывов в исследовании коронавируса в мире

Существенных прорывов в исследовании коронавируса в мире нет.

Об этом рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбургб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все прорывы сводятся к возможности лечения, потому что вакцины существуют, их, естественно, будут совершенствовать. В том плане, что реагировать будем на внешнее воздействие", - пояснил он.