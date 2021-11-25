https://news.day.az/medicine/1407902.html Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M»
Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M»
Вакцина для подростков 12-17 лет "Спутник М" противопоказана при тяжелых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Такие противопоказания названы в инструкции к препарату, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Помимо этого, с осторожностью "Спутник М" нужно применять при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы. Вакцинация российским препаратом также может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями.
Согласно инструкции, побочные эффекты от прививки для подростков могут развиваться на первый-второй день после введения вакцины - исчезают они в течение трех суток.
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