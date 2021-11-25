Названы противопоказания к вакцинации «Спутником M»

Вакцина для подростков 12-17 лет "Спутник М" противопоказана при тяжелых аллергических реакциях, инфекционных и неинфекционных заболеваниях. Такие противопоказания названы в инструкции к препарату, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо этого, с осторожностью "Спутник М" нужно применять при хронических заболеваниях печени, почек и эндокринной системы. Вакцинация российским препаратом также может представлять риск для лиц с аутоиммунными заболеваниями.

Согласно инструкции, побочные эффекты от прививки для подростков могут развиваться на первый-второй день после введения вакцины - исчезают они в течение трех суток.