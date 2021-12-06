Эпидемиолог ВОЗ указал на неизученные стороны омикрон-штамма

У нового омикрон-штамма COVID-19 пока остается много неизученных сторон, но озабоченность вызывает наличие в нем мутаций, которые наблюдались у более заразных и патогенных разновидностей вируса. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и президент Международной федерации тропической медицины, передает Day.Az.

Эпидемиолог отметил, что это априори предполагает, что этот новый вариант также является более трансмиссивным и патогенным. В то же время у большинства зараженных новым штаммом заболевание протекает либо в бессимптомной, либо в легкой форме, но полученные учеными данные основаны на историях болезни лишь молодых людей. "Мы до сих пор ничего не знаем о воздействии омикрон-штамма на пожилых людей", - отметил Мас-Кома.

Специалист указал, что мутации в новом штамме расположены как в белке-"шипе" (он же S-белок), так и в нуклеокапсиде, то есть в двух наиболее иммуногенных частях коронавируса. Под словом "мутация" ученые подразумевают следующие ситуации: замену одного из нуклеотидов РНК вируса новым, исчезновение одного из нуклеотидов или вставку нового. Такие вставки были обнаружены в сайте расщепления фурином двух субъединиц S-белка: S1 и S2. "Таким образом, данная разновидность коронавируса может обладать более высокой способностью проникать в большее число различных клеток человека, что априори означает большую патогенность", - сказал Мас-Кома.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали "омикрон". Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах, включая Россию.