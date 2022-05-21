Вирусолог рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал, что люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя время после перенесенного коронавируса могут столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после перенесенного коронавируса, то там происходит регенерация. Но как ее побочный эффект, когда у человека существует избыточный вес или высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки - ишемия", - рассказал Волчков.

По его словам, если из-за нее было нарушено кровообращение головного мозга, то это инсульт, в случае сердца - это инфаркт. И так вплоть до летального исхода. Волчков подчеркнул, что это является одним из значимых побочных эффектов подобного рода вирусных инфекций.

Он отметил, что больше всего по сердечно-сосудистой системе ударил штамм "дельта" коронавируса.