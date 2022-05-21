С чем связано быстрое распространение оспы обезьян?

Новый штамм оспы обезьян мог вызвать столь активное распространение этого вируса в Европе, Северной Америке и Австралии. Такое мнение выразил бывший глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вирусолог, который входит в консультативный совет ВОЗ, отметил, что нынешнее "поведение" заболевания не соотносится с тем, что можно было наблюдать в странах Западной Африки, а это может быть признаком нового штамма.

Ученый добавил, что в Африке за последние 2 года вспышки оспы обезьян были зафиксированы в Камеруне, ДР Конго, ЦАР и его родной Нигерии, где ежегодно ей заражаются около 3 тысяч человек. По его словам, в основном заболевают сельские жители, которые тесно контактируют с инфицированными животными и грызунами.

Напомним, в последние дни случаи заболевания оспой обезьян были выявлены в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция родом из Центральной и Западной Африки, которая передается человеку от животных и между людьми при тесном контакте и воздушно-капельным путем, инкубационный период может растянуться на 3 недели. Большинство заболевших выздоравливают за несколько недель, однако возможны осложнения. Среди симптомов: лихорадка, сыпь, головная и мышечная боли, увеличение лимфоузлов и истощение. По данным ВОЗ, летальность вируса составляет от 3 до 6%.