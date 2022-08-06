Оспа обезьян может привести к потере зрения

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Известями" заявила, что после оспы обезьян, вероятно, будут долговременные последствия, в том числе связанные со зрением, передает Day.Az.

По словам специалиста, если этот вирус заразит глаз, присутствует риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и, в дальнейшем, рубцеванию, а в итоге - необратимой потере зрения.

Согласно исследованию ученых египетского Университета Танта, у каждого десятого пациента, больного обезьяньей оспой, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого - светобоязнь, а у каждого третьего - конъюнктивит. Также у 17% инфицированных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% - кератит, а у 4% - изъязвления роговицы.

Как рассказал в беседе с изданием заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что инфекция роговицы, связанная с оспой обезьян, может привести к потере зрения. Кроме того, он указал, что в ВОЗ тяжелыми последствиями данного заболевания еще назвали бронхопневмонию, энцефалит и заражение крови.