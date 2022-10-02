Врач рассказала, что положить в аптечку осенью

Есть несколько необходимых препаратов, которые следует положить в аптечку осенью. Об этом "Вечерней Москве" сообщила терапевт Людмила Лапа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению врача, в аптечку нужно положить соль.

"Морская будет лучше, но обычная тоже должна быть в такой ситуации. Если у нас вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Ее нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли", - объяснила Лапа.

По словам врача, солевые ванночки помогают при ревматологических заболеваниях и хронических инфекциях, которые обостряются в осенний период.

Кроме того, в аптечку следует положить жаропонижающие и противовоспалительные препараты, которые помогут при простуде и головных болях.

"Третий препарат, который обязательно нужен: какой-то сорбент вроде активированного угля. Их применение всегда помогает при высокой температуре 38-39 градусов. Они дают возможность убрать интоксикацию, которая происходит в организме", - отметила терапевт.