Какая реабилитация нужна женщинам после коронавируса?

Ученые из госпиталя Матаро (Испания) выяснили, что у переболевших коронавирусом женщин наблюдаются нарушения мышечной и легочной функции во время физических нагрузок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование опубликовано в Scientific Report.

В исследовании приняли участие 17 взрослых женщин, переболевших COVID-19, а также 15 здоровых женщин в качестве контрольной группы. Основными симптомами у переболевших пациенток были одышка и усталость, которые появились после заражения SARS-CoV-2. Женщины не страдали патологиями сердца или легких. Средний возраст выздоровевших от COVID-19 составил 46,4 года. Восемь пациенток были госпитализированы во время COVID-19, а пятеро из них - в отделение интенсивной терапии (ОИТ).

У переболевших COVID-19 женщин наблюдалось значительное снижение функции легких и быстрое наступление мышечной усталости во время умеренно интенсивных физических нагрузок. Результаты измерения функции легких не выявили их патологии, но все же были хуже, чем у не болевших коронавирусом женщин.

Результаты исследования означают, что женщинам после выздоровления от COVID-19 следует рассмотреть программы реабилитации выносливости и силы.

Ограничения исследования включают небольшой размер выборки и неоднородность среди пациентов, выздоровевших от COVID-19, поскольку когорта включала не госпитализированных пациентов, госпитализированных и госпитализированных в отделение интенсивной терапии.