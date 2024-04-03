ВОЗ о возможных сроках достижения договоренности по соглашению о пандемии

Договоренность по соглашению о пандемии может быть достигнута в конце мая.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении посла ВОЗ по устойчивому глобальному финансированию здравоохранения, специального посланника ООН по глобальному образованию и бывшего премьер-министра Великобритании Гордона Брауна в связи с открытым письмом более 100 мировых лидеров и экспертов касательно соглашения по пандемии, обсуждаемого государствами-членами ВОЗ.

"В то время, когда мы все еще чувствуем последствия катастрофы COVID-19, которая, по официальным данным, унесла 7 миллионов жизней и нанесла ущерб мировой экономике на 2 триллиона долларов, в декабре 2021 года начались межправительственные переговоры между 194 из 196 стран мира о достижении международного соглашения о предотвращении будущей пандемии. Страны назначили крайний срок на май 2024 года, чтобы прийти к договоренности о первом в мире соглашении по пандемии", - говорится в заявлении.

Отмечается, что девятый раунд переговоров по соглашению о пандемии состоялся в конце марта.

"Те, кто подписал указанное открытое письмо, надеются, что их совместные шаги побудят страны сохранить свою смелость как период COVID и воплотить в жизнь коллективные амбиции по международному протоколу о пандемии к запланированной дате, чтобы обеспечить ратификацию соглашения на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2024 года. Они призывают стороны удвоить свои усилия, чтобы уложиться в предстоящий срок. Стороны, подписавшие этот документ, критикуя тех, кто ошибочно полагает, что этот важный международный шаг вперед в области общественного здравоохранения "может поставить под угрозу национальный суверенитет", заявляют, что нельзя терять время, и обращаются с призывом к лидерам 194 стран, участвующих в текущих переговорах. Мы удвоим наши усилия, чтобы завершить соглашение к маю", - говорится в заявлении.

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