Президент Ильхам Алиев: Водохранилище Конделенчай находится в наших руках и всегда будет нашим

Мы вернулись на родные земли, вернулись в Физули, водохранилище Конделенчай находится в наших руках и всегда будет нашим.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения водохранилища Ашагы Конделенчай в Физулинском районе.

"Недавно я направил группу представителей на водохранилище Конделенчай. Было изучено состояние водохранилища, и после возвращения жизни в данный регион, конечно, мы будем пользоваться этой водой. В период оккупации презренный враг лишил нас воды. Водохранилища Серсенг, Суговушан находились в руках врага, поэтому 100 тысяч гектаров земель оставались без воды, в нескольких районах для улучшения обеспечения водой были пробурены сотни субартезианских скважин. Агдамский, Тертерский, Бардинский, Евлахский, Геранбойский и другие районы были лишены воды Тертерчая. Как мне сообщили недавно, после Отечественной войны началась подача воды из водохранилища Суговушан на земли площадью свыше 30 тысяч гектаров. Кроме того, под нашим контролем находится также водохранилище Хачынчай в Агдамском районе, оно освобождено от оккупации, причем его вместимость больше этого водохранилища. Хочу еще раз сказать, что все наши водные ресурсы изучаются, анализируются и в дальнейшем дадут нам большое преимущество",- отметил Президент Ильхам Алиев.