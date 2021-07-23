Президент Ильхам Алиев: Валютные резервы в Азербайджане почти в 6 раз превышают внешний государственный долг

Валютные резервы в Азербайджане почти в 6 раз превышают внешний государственный долг. Такое очень редко встречается в мире, потому что государственный долг абсолютного большинства стран измеряется цифрами, которые в разы превышают их валютные резервы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"У нас же все обстоит совершенно иначе. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы в любой момент можем обнулить наш внешний государственный долг. Просто в этом пока нет необходимости, потому что есть долгосрочные кредиты, взятые на хороших условиях, и мы их своевременно погашаем. Это свидетельствует о том, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи, поэтому способны проводить независимую политику как в политической, так и в экономической сфере.

Хотел бы огласить еще одну цифру. Она связана с экспортом. Экспорт увеличился на 15 процентов. Это тоже очень хороший показатель. Ненефтяной экспорт вырос более чем на 27 процентов. Вот реальный результат наших планов, потому что мы не должны зарабатывать валюту только за счет нефти и газа, мы должны зарабатывать ее за счет ненефтяного сектора и ввозить в страну. Рост на 27 процентов - большая цифра.

Положительное сальдо нашей внешней торговли составляет 3,4 миллиарда долларов, только за 6 месяцев. Если и дальше так пойдет, то до конца года положительное сальдо составит примерно 6-7 миллиардов долларов. В большинстве стран мира сальдо - отрицательное, то есть, они больше импортируют, чем экспортируют. Поэтому это влияет на курс валюты, страны набирают долги. В развитых странах внешний долг составляет 100, а порой 120 процентов их валового внутреннего продукта, 50 процентов считается позитивным явлением. В Азербайджане же он составляет 19 процентов и будет еще меньше, потому что я дал указание с каждым годом уменьшать долг",- сказал глава государства.