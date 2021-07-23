Утверждены устав и структура AZPROMO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об обеспечении деятельности Агентства по поощрению экспорта и инвестиций - AZPROMO и внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "О дальнейшем совершенствовании управления в области поощрения экспорта и инвестиций" за №451 от 28 декабря 2018 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, утверждены устав и структура Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана.

Определено, что уставной фонд агентства составляет один миллион манатов и формируется за счет средств, предусмотренных в подпункте 1.11.7.4 Указа Президента Азербайджана за №1241 от 30 декабря 2020 года "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О Государственном бюджете АР на 2021 год".

Кабинету министров Азербайджана поручено: в трехмесячный срок представить Президенту предложения в связи с механизмом финансирования деятельности агентства с учетом передового опыта институтов по привлечению иностранных инвестиций в сфере финансирования, в месячный срок утвердить перечень услуг, оказываемых агентством экспортерам и инвесторам, и проинформировать об этом главу государства, решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Минэкономики поручено: принять меры в связи с организацией деятельности агентства, в месячный срок утвердить фонд оплаты труда, численность сотрудников агентства и размер их заработной платы (окладов, премий и других выплат), решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.