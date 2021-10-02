Мисир Марданов награжденом орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Мисира Джумаил оглу Марданова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени за продолжительную плодотворную деятельность в общественно-политической жизни и научно-педагогической сфере Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.