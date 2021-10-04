https://news.day.az/officialchronicle/1387401.html На строительство центральной больницы города Джебраил выделено 500 тыс. манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На строительство центральной больницы города Джебраил выделено 500 тыс. манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству центральной больницы города Джебраил.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центральной больницы на 150 койко-мест города Джебраил из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, министерству здравоохранения первоначально выделяется 500 тысяч манатов.
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