https://news.day.az/officialchronicle/1395791.html Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала нашу силу и наш национальный дух
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война показала нашу силу и наш национальный дух
Вторая Карабахская война показала нашу силу и наш национальный дух.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 25 октября на встрече с представителями общественности Губадлинского района.
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