https://news.day.az/officialchronicle/1396192.html Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане
Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане
26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал глав государств о проводимой работе.
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