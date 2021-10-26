Президенты Азербайджана и Турции ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта «Умное село» в Зангилане

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с работами, проводимыми в рамках проекта "Умное село", реализуемого в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал глав государств о проводимой работе.

Новость обновляется