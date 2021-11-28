Президент Ильхам Алиев: Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью

Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на XV Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Господин председатель, дорогой брат Гурбангулы Мяликгулыевич.

Уважаемые главы государств и правительств.

Господин генеральный секретарь.

Хочу выразить признательность моему брату, Президенту Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову за оказанное гостеприимство и поздравить Туркменистан с успешным председательством в Организации экономического сотрудничества.

Пользуясь случаем, поздравляю братский Узбекистан с началом председательства в ОЭС и желаю успехов в деле руководства организацией.

Азербайджан является активным членом ОЭС. Наши отношения с государствами ОЭС основаны на дружбе и взаимном уважении. Мы также плодотворно сотрудничаем с государствами-участниками ОЭС на международных платформах, в том числе в Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

На состоявшемся в марте 14-м Саммите Организации экономического сотрудничества был подписан Устав Исследовательского центра ОЭС. Хочу выразить признательность за поддержку государствами-членами инициативы покойного Президента Азербайджана Гейдара Алиева. Азербайджан приложит все усилия для обеспечения эффективной деятельности центра, который разместится в нашей стране. Призываю остальные государства-члены присоединиться к этой важной инициативе.

В последние 18 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт увеличился более чем втрое.

В результате широкомасштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан занял 28-е место среди 190 стран. В экономику Азербайджана вложены инвестиции в объеме 280 миллиардов долларов США, половина из которых являются иностранными инвестициями.

Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг.

Внешний долг Азербайджана составляет лишь 17,3 процента валового внутреннего продукта страны. До 2030 года мы планируем снизить эту цифру до 10 процентов.

За минувшие 18 лет уровень бедности в Азербайджане сократился с 49 до 6 процентов. Безработица в стране находится на уровне примерно 6 процентов.

Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами. Согласно отчету Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 10-е место в мире по долгосрочной стратегии правительства и 5-е место в области приверженности руководства страны реформам. Опять же согласно Давосскому отчету, Азербайджан находится на 2-м месте в мире по коэффициенту доступности электроэнергии, 11-м месте - по эффективности железнодорожных услуг, 12-м месте - по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-м месте - по эффективности услуг морских портов и 27-м месте - с точки зрения качества дорожной инфраструктуры.

В апреле нынешнего года Азербайджан подписал со Всемирным экономическим форумом соглашение о создании Азербайджанского центра сети центров Четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума. Надеемся, что центр внесет вклад в сотрудничество в рамках ОЭС.

Что касается COVID-19, Азербайджан с середины января текущего года приступил к кампании вакцинации. Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины.

На сегодняшний день в стране людям и субъектам бизнеса, пострадавшим от COVID, представлен пакет социально-экономической поддержки в объеме около 3 миллиардов долларов США. В 2022 году на эти цели из государственного бюджета будет выделен пакет финансовой поддержки в объеме 1,6 миллиарда долларов США.

Азербайджан предпринимает важные шаги для мобилизации глобальных усилий в области борьбы с пандемией. Мы постоянно подчеркиваем, что категорически выступаем против "вакцинного национализма".

В нынешнем году по инициативе Азербайджана, как председателя Движения неприсоединения, в Совете ООН по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН были приняты резолюции об обеспечении равных возможностей использования вакцин для всех стран.

Кроме того, в целях поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь напрямую и по линии Всемирной организации здравоохранения.

Уважаемые коллеги, в 2020 году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией его территорий. 44-дневная Отечественная война завершилась поражением Армении и принуждением ее к подписанию 10 ноября 2020 года акта о капитуляции. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан сам обеспечил исполнение принятых в 1993 году Советом Безопасности ООН четырех резолюций, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

В период оккупации Армения сравняла с землей на этих территориях все города и села, в том числе памятники культурного и религиозного наследия. На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. В период оккупации 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены, а остальные две мечети серьезно пострадали. Вандализму подверглись и кладбища.

Сразу после освобождения территорий мы приступили к широкомасштабным работам по реконструкции, и уже есть первые результаты. Азербайджан, рассчитывая только на свои финансовые ресурсы, с нуля строит новые города и села. В нынешнем году на эти цели из государственного бюджета были выделены 1,3 миллиарда долларов США. В 2022 году на эту работу также будут выделены средства по меньшей мере в том же объеме.

Я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии. Подтвержденный потенциал освобожденных территорий составляет 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

На последнем Саммите Организации экономического сотрудничества я проинформировал моих коллег о Зангезурском коридоре. Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться данным коридором.

Благодарю за внимание.