Володимир Зеленский: Впервые за семь лет наш товарооборот с Азербайджаном достиг порядка $1 млрд

Впервые за семь лет наш товарооборот с Азербайджаном достиг порядка 1 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Украины Володимир Зеленский 14 января, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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