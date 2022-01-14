https://news.day.az/officialchronicle/1426893.html Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати
Президенты Азербайджана и Украины выступили с заявлениями для печати
14 января, после церемонии подписания документов, находящийся с рабочим визитом в Украине Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Украины Володимир Зеленский выступили с совместными заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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