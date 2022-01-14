Президент Украины Володимир Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева

Благодарю вас за поддержку Украины, за поддержку нашего суверенитета, поддержку тех совместных проектов, которые существуют между нашими государствами, которые, я уверен, буду развивать наши отношения в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Украины Володимир Зеленский 14 января в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы сегодня подняли несколько вопросов: энергетического характера, вопросы инфраструктуры, транспорта, военно-технического сотрудничества и т.д. - много вопросов. Я думаю, что вопрос агропромышленного комплекса - важнейший вопрос, потому что продовольственная безопасность сегодня не менее актуальна, чем безопасность в медицине или энергетическая безопасность и независимость, которая является приоритетом в мире. Я думаю, что важные документы, как начало этих совместных проектов, мы обязательно подпишем и будем продолжать на уровне министерств дорабатывать эти проекты.

Хочу еще раз поблагодарить Президента Азербайджана, что в такое сложное время нашел время для Украины. Это не первый визит, и точно, я уже понимаю, не последний", - отметил Зеленский.