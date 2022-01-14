Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Володимира Зеленского в расширенном составе

14 января состоялась встреча находящегося с рабочим визитом в Украине Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Украины Володимира Зеленского в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется