https://news.day.az/officialchronicle/1461849.html Президент Ильхам Алиев об азербайджано-турецких отношениях: Мы и друзья, и братья, и официальные союзники
Президент Ильхам Алиев об азербайджано-турецких отношениях: Мы и друзья, и братья, и официальные союзники
Мы и друзья, и братья, и официальные союзники.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 14 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия аэропорта Ризе-Артвин в Турции.
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