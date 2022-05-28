В общей борьбе наши сердца всегда были вместе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST в Баку.

Азербайджан и Турция отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений и единство двух стран еще больше укрепляется, добавил Реджеп Тайип Эрдоган.