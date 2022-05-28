https://news.day.az/officialchronicle/1466002.html В общей борьбе наши сердца всегда были вместе - Эрдоган
В общей борьбе наши сердца всегда были вместе - Эрдоган
В общей борьбе наши сердца всегда были вместе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления 28 мая на фестивале TEKNOFEST в Баку.
Азербайджан и Турция отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений и единство двух стран еще больше укрепляется, добавил Реджеп Тайип Эрдоган.
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