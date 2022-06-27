Президент Ильхам Алиев: В период оккупации Армения заложила на освобожденных территориях Азербайджана более миллиона мин

По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на освобожденных территориях более миллиона мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на церемонии открытия 11-й сессии Всемирного форума городов.

"В настоящее время Азербайджан реализует одну из самых сложных и амбициозных работ по восстановлению и реконструкции. Процесс реконструкции начинается с разминирования. Массовое минирование - самая большая сложность, которая стоит перед нами, и это тормозит работы по реконструкции, возвращение вынужденных переселенцев. По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила на этих территориях более миллиона мин. После окончания в ноябре 2020 года Отечественной войны в результате разрыва мин погибли или получили тяжелые ранения более 220 граждан Азербайджана.

Азербайджан осуществляет на освобожденных территориях современное городское планирование, применяет концепции "зеленая энергия" и "нулевые отходы".

В течение 30 лет наши вынужденные переселенцы страдали от армянской оккупации и были лишены родных очагов. Первый пилотный проект для возвращения вынужденных переселенцев реализован в селе Агалы Зангиланского района. В мае нынешнего года первые жители села Агалы начали селиться на родных землях. Сегодня Агалы является одним из самых современных сел мира.

Менее чем за восемь месяцев Азербайджан построил аэропорт в освобожденном от оккупации городе Физули. В настоящее время продолжается строительство еще двух аэропортов в освобожденных от оккупации Зангиланском и Лачинском районах.

Уже готовы генеральные планы некоторых освобожденных городов. Генеральный план города Шуша построен на сохранении его грандиозного исторического наследия.

В Агдаме, который превратится в промышленный центр Карабахского региона, мы строим совершенно новый город для десятков тысяч жителей. Уже функционирует Агдамский промышленный парк, территория которого составляет 200 гектаров, он открыт для инвесторов и предпринимателей", - сказал глава государства.