https://news.day.az/officialchronicle/1474972.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор уже становится реальностью
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор уже становится реальностью
Зангезурский коридор уже становится реальностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.
"После Победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал глава государства.
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