Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор уже становится реальностью

Зангезурский коридор уже становится реальностью.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"После Победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал глава государства.