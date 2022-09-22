https://news.day.az/officialchronicle/1497551.html Определен список госорганов, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГДП Азербайджана
Определен список госорганов, участвующих в деятельности центральной информационной системы ГДП Азербайджана
Определен список государственных органов (учреждений), участвующих в деятельности центральной информационной системы Главного управления Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана.
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