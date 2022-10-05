https://news.day.az/officialchronicle/1500831.html Президент Ильхам Алиев: Мы не можем поддержать усилия по возрождению Минской группы
Президент Ильхам Алиев: Мы не можем поддержать усилия по возрождению Минской группы
Мы не можем поддержать усилия по возрождению Минской группы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 5 октября на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Агдаме.
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