Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвующий в учениях «Братский кулак»

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвующий в учениях "Братский кулак", сообщает Day.Az.

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