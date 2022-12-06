https://news.day.az/officialchronicle/1517200.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвующий в учениях «Братский кулак» - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвующий в учениях «Братский кулак» - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвующий в учениях "Братский кулак", сообщает Day.Az.
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