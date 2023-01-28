https://news.day.az/officialchronicle/1532673.html Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым прошли в прекрасной и позитивной обстановке - Абдулфаттах ас-Сиси
Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым прошли в прекрасной и позитивной обстановке - Абдулфаттах ас-Сиси
Наши переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси в ходе совместного выступления с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре