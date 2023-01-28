Переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым прошли в прекрасной и позитивной обстановке

Наши переговоры прошли в прекрасной и позитивной обстановке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 28 января Президент Арабской Республики Египет Абдулфаттах ас-Сиси в ходе совместного выступления с заявлениями для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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