В Азербайджане будет создан интернет-ресурс о целевых финансовых санкциях

В Азербайджане будет создан информационный интернет-ресурс о целевых финансовых санкциях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О целевых финансовых санкциях".

Согласно указу, Служба государственной безопасности в двухмесячный срок должна обеспечить создание и функционирование интернет-ресурса о целевых финансовых санкциях, предусмотренного законом "О целевых финансовых санкциях".