https://news.day.az/officialchronicle/1533561.html В Азербайджане будет создан интернет-ресурс о целевых финансовых санкциях
В Азербайджане будет создан интернет-ресурс о целевых финансовых санкциях
В Азербайджане будет создан информационный интернет-ресурс о целевых финансовых санкциях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О целевых финансовых санкциях".
Согласно указу, Служба государственной безопасности в двухмесячный срок должна обеспечить создание и функционирование интернет-ресурса о целевых финансовых санкциях, предусмотренного законом "О целевых финансовых санкциях".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре