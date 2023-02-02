Президент Ильхам Алиев: Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации торгового оборота с Румынией

Хотя торговый оборот между Азербайджаном и Румынией увеличился более чем вдвое, он пока не соответствует желаемому уровню.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявлением для прессы.

"Большую часть нашего торгового оборота составляет сырая нефть, экспортируемая из Азербайджана в Румынию. Мы предпримем дополнительные шаги для диверсификации нашего торгового оборота, и надеюсь, что деятельность межправительственной комиссии будет преследовать именно эту цель. Комиссия провела встречу в прошлом году в Баку, а в этом году соберется в Бухаресте. Так что и в торгово-экономической сфере могут быть хорошие результаты", - подчеркнул глава государства.