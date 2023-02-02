https://news.day.az/officialchronicle/1534310.html Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президенты Азербайджана и Румынии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Румынии Клаус Йоханнис выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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