В Азербайджане внесены изменения в перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в Домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года №148.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С изменениями можно ознакомиться, перейдя по ссылке.