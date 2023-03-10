https://news.day.az/officialchronicle/1545526.html В Азербайджане внесены изменения в перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства - УКАЗ
В Азербайджане внесены изменения в перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства - УКАЗ
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг, оказываемых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства в Домах малого и среднего бизнеса", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года №148.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С изменениями можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре