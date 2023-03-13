Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встретили официальные лица.