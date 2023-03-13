Президент Ильхам Алиев: Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы

Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы. Страна экономически независимая, и это было одной из основных целей нашего правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

"Мы фактически близки к завершению реализации наших проектов, финансируемых международными финансовыми институтами", - отметил глава государства.