https://news.day.az/officialchronicle/1546288.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с деловыми людьми Германии - ФОТО
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с деловыми людьми Германии - ФОТО
13 марта в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с деловыми людьми Германии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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