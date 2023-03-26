Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай"

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай".

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"26.03.2023. Турецко-азербайджанское братство вечно, нерушимо!"