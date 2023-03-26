https://news.day.az/officialchronicle/1549763.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай" - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами с благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай" - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с благотворительного матча между командами "Карабах" и "Галатасарай".
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"26.03.2023. Турецко-азербайджанское братство вечно, нерушимо!"
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре