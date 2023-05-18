Муфтий Исламской общины Боснии и Герцеговины направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Муфтий Исламской общины Боснии и Герцеговины Неджад Грабус направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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