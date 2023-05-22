В Вильнюсе проходит встреча президентов Азербайджана и Литвы в расширенном составе

22 мая в Вильнюсе началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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