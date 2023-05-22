В Вильнюсе с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Гитанаса Науседы состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум

22 мая в Вильнюсе с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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