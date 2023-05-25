https://news.day.az/officialchronicle/1567383.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию
25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Московском международном аэропорту Внуково-2 главу государства встретили заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.
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