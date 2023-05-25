https://news.day.az/officialchronicle/1567602.html Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь глав государств и правительств стран-членов, стран-наблюдателей и приглашенных стран Высшего Евразийского экономического совета был дан рабочий завтрак.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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