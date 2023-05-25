Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве

25 мая от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь глав государств и правительств стран-членов, стран-наблюдателей и приглашенных стран Высшего Евразийского экономического совета был дан рабочий завтрак.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.