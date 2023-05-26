Президент Ильхам Алиев направил письмо Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости Грузии
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю Дня независимости этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии по случаю 26 мая - Дня независимости, передаю наилучшие пожелания.
Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, которые исходят из воли наших народов, веками живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии, вызывает удовлетворение. Взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, совместные крупномасштабные региональные проекты являются основными факторами, обусловливающими наше стратегическое партнерство и союзничество.
Сегодня есть хорошие возможности для развития и обогащения новым содержанием нашего взаимовыгодного сотрудничества, которое послужит благополучию наших стран и процветанию нашего региона, повышению нашего партнерства на более высокий уровень.
Уверен, что в интересах наших народов мы совместными усилиями добьемся укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений, дальнейшего расширения нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В столь знаменательный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Грузии - постоянного мира и процветания", - говорится в письме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре