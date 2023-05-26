https://news.day.az/officialchronicle/1567791.html На капитальный ремонт автодороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На капитальный ремонт автодороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На капитальный ремонт автодороги Горадиз - Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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