На капитальный ремонт автодороги Горадиз-Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов

На капитальный ремонт автодороги Горадиз - Зангилан в Зангиланском районе выделены 31,4 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.