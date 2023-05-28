Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране - мира, спокойствия и прогресса! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и непоколебимой! Да хранит Всевышний нашу Родину!".